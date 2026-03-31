Вывозили из учебного центра за $15 тыс.: раскрыта организованная схема дезертирства на Львовщине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Раскрыта организованная группа, которая наладила систематический "бизнес" по оказанию помощи военнослужащим в увольнении со службы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. За 10–15 тысяч долларов США фигуранты обеспечивали полное сопровождение: инструктаж, вывоз из части, перевозку и доставку домой.
В состав группы входили военнослужащий в СОЧ, бывший правоохранитель и гражданское лицо. Они подбирали "клиентов" непосредственно на полигоне и склоняли их к самовольному оставлению службы.
Организатором выступил военный, который ранее сам воспользовался такой схемой, а впоследствии начал зарабатывать на других.
Как действовала схема
Фигуранты действовали осторожно и конспиративно: переодевались в военную форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.
В одном из эпизодов они, якобы "проверяя" клиента на наличие прослушивающих устройств, применили к нему физическое и психологическое давление — заставили раздеться, отобрали деньги, документы и телефоны, после чего оставили его в одном из населенных пунктов области.
Следователи ГБР задокументировали ряд аналогичных случаев. Продолжается проверка других эпизодов.
Что грозит
Отмечается, что организатор и один из участников задержаны. Им сообщено о подозрении в организации дезертирства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно, принимаются меры для его задержания.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный круг причастных, в частности возможные связи среди должностных лиц учебного центра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви ШО
За гроші це економічне бронювання.
щоправда злі язики кажуть що то корупціонери за гроші звільняють примусово наловлених. Незалежно від віку і стану здоров'я