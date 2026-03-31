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Вывозили из учебного центра за $15 тыс.: раскрыта организованная схема дезертирства на Львовщине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Раскрыта организованная группа, которая наладила систематический "бизнес" по оказанию помощи военнослужащим в увольнении со службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Раскрыта схема дезертирства на Львовщине

Что известно

Схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. За 10–15 тысяч долларов США фигуранты обеспечивали полное сопровождение: инструктаж, вывоз из части, перевозку и доставку домой.

В состав группы входили военнослужащий в СОЧ, бывший правоохранитель и гражданское лицо. Они подбирали "клиентов" непосредственно на полигоне и склоняли их к самовольному оставлению службы.

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Раскрыта схема дезертирства на Львовщине

Организатором выступил военный, который ранее сам воспользовался такой схемой, а впоследствии начал зарабатывать на других.

Как действовала схема

Фигуранты действовали осторожно и конспиративно: переодевались в военную форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.

Раскрыта схема дезертирства на Львовщине

В одном из эпизодов они, якобы "проверяя" клиента на наличие прослушивающих устройств, применили к нему физическое и психологическое давление — заставили раздеться, отобрали деньги, документы и телефоны, после чего оставили его в одном из населенных пунктов области.

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Следователи ГБР задокументировали ряд аналогичных случаев. Продолжается проверка других эпизодов.

Что грозит

Отмечается, что организатор и один из участников задержаны. Им сообщено о подозрении в организации дезертирства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно, принимаются меры для его задержания.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей.

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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный круг причастных, в частности возможные связи среди должностных лиц учебного центра.

Раскрыта схема дезертирства на Львовщине
Раскрыта схема дезертирства на Львовщине
Раскрыта схема дезертирства на Львовщине

Автор: 

дезертирство (356) ГБР (3494) Львовская область (3242)
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Топ комментарии
+5
Дезертирство ?
Ви ШО
За гроші це економічне бронювання.

щоправда злі язики кажуть що то корупціонери за гроші звільняють примусово наловлених. Незалежно від віку і стану здоров'я
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31.03.2026 14:45 Ответить
+4
то шо, у навчальному центрі прохідний двір, командири тупі/сліпі барани та не в долі/темі?!
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31.03.2026 14:52 Ответить
+3
Ги-ги Безпосередньо на полігоні?? ще раз ги-ги..вибачте.. це свідчить що там всі ланки від командирів до низу задіяні.. Хачики заходять на полігон і вербують.Це повний пиз...ець Це тільки чуємо і бачимо з новин... а там масштаби нев...бенницькі.... Сьогодні на Майдані військовий зробив заяву, про заробітки на мертвих душах у їх частині... це просто зашкалює... шкода що немає смертної кари цим конченим
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31.03.2026 15:29 Ответить

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