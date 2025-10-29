Помогал военным сбежать из учебного центра: на Ривненщине разоблачен экс-правоохранитель. ФОТОрепортаж
Бывший сотрудник правоохранительных органов из Ривненской области уличен в организации незаконных побегов военных из учебного центра. По данным следствия, он помогал мужчинам покидать часть за 3 тыс. долларов, давал инструкции и лично вывозил их за пределы области. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона
По данным следствия, экс-правоохранитель обеспечивал мужчинам, проходившим подготовку, возможность досрочно покинуть территорию центра и вернуться домой.
Информировал, как выйти из учебного центра
Для этого он предоставлял подробные инструкции о времени и маршруте выхода, получая за "помощь" деньги от самих военных или их родственников.
Вывозил собственным транспортом
Кроме того, фигурант собственным транспортом вывозил "клиентов" за пределы области. Стоимость таких "услуг" составляла в среднем 3 тысячи долларов США с человека.
Что грозит экс-правоохранителю
Во время очередной попытки содействовать дезертирству он был задержан, ему было сообщено о подозрении и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Тоді це вже не держава а джунглі, де діє закон джунглів, хто сильніше той і правий.
Сьогодні вибрали а на наступних виборах замінили цю владу.
Так відбувається майже у всьому цивілізованому світі, де є реальні вибори.
Зазвичай опозиція приходить до влади на чергових виборах, якщо чинна влада не діє в інтересах людей.
Зеля та його корупційна влада 100%-но програла би чергові (позачергові) вибори.
Але ж виборів не має, бо війна.
І не відомо скільки вона ще буде продовжуватися.
Тому зеля, враховуючи це, буде сидіти ще довго при владі і витворяти, що хоче.
50 зечок машинок по 30 посполитих в кожну он зелення понакупало - для кого думаєте вони?
війна в Україні - влада купує зечки.
це все шо нам треба знати....