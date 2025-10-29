Помогал военным сбежать из учебного центра: на Ривненщине разоблачен экс-правоохранитель. ФОТОрепортаж

Бывший сотрудник правоохранительных органов из Ривненской области уличен в организации незаконных побегов военных из учебного центра. По данным следствия, он помогал мужчинам покидать часть за 3 тыс. долларов, давал инструкции и лично вывозил их за пределы области. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, экс-правоохранитель обеспечивал мужчинам, проходившим подготовку, возможность досрочно покинуть территорию центра и вернуться домой.

Информировал, как выйти из учебного центра

Для этого он предоставлял подробные инструкции о времени и маршруте выхода, получая за "помощь" деньги от самих военных или их родственников.

Вывозил собственным транспортом

Кроме того, фигурант собственным транспортом вывозил "клиентов" за пределы области. Стоимость таких "услуг" составляла в среднем 3 тысячи долларов США с человека.

Что грозит экс-правоохранителю

Во время очередной попытки содействовать дезертирству он был задержан, ему было сообщено о подозрении и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

