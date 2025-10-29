Допомагав військовим втекти з навчального центру: на Рівненщині викрито експравоохоронця. ФОТОрепортаж

Експравоохоронця з Рівненщини викрито в організації незаконних втеч військових із навчального центру. За даними слідства, він допомагав чоловікам залишати частину за 3 тис. доларів, надавав інструкції та особисто вивозив їх за межі області. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону

За даними слідства, експравоохоронець забезпечував чоловікам, що проходили підготовку, можливість достроково залишити територію центру та повернутися додому.

Інформував, як вийти з навчального центру

Для цього він надавав докладні інструкції щодо часу та маршруту виходу, отримуючи за "допомогу" кошти від самих військових або їхніх родичів.

Вивозив власним транспортом

Крім того, фігурант власним транспортом вивозив "клієнтів" за межі області. Вартість таких "послуг" становила в середньому 3 тисячі доларів США з особи.

Що загрожує експравоохоронцю

Під час чергової спроби сприяти дезертирству його затримано, повідомлено про підозру та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

