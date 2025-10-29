УКР
Допомагав військовим втекти з навчального центру: на Рівненщині викрито експравоохоронця. ФОТОрепортаж

Експравоохоронця з Рівненщини викрито в організації незаконних втеч військових із навчального центру. За даними слідства, він допомагав чоловікам залишати частину за 3 тис. доларів, надавав інструкції та особисто вивозив їх за межі області. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону

За даними слідства, експравоохоронець забезпечував чоловікам, що проходили підготовку, можливість достроково залишити територію центру та повернутися додому.

Інформував, як вийти з навчального центру

Для цього він надавав докладні інструкції щодо часу та маршруту виходу, отримуючи за "допомогу" кошти від самих військових або їхніх родичів.

Вивозив власним транспортом

 Крім того, фігурант власним транспортом вивозив "клієнтів" за межі області. Вартість таких "послуг" становила в середньому 3 тисячі доларів США з особи.

На Рівненщині викрито експравоохоронця, який організовував втечі військових із навчального центру
Що загрожує експравоохоронцю

Під час чергової спроби сприяти дезертирству його затримано,  повідомлено про підозру та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

+6
Ну якщо їх схапали на вулиці і запихнули в бус то це теж незаконно вважається.
29.10.2025 14:29 Відповісти
+6
Складно вважати щось незаконним в країні, де закони не працюють.
29.10.2025 14:36 Відповісти
+2
Анархія, беззаконня.
Тоді це вже не держава а джунглі, де діє закон джунглів, хто сильніше той і правий.
29.10.2025 14:42 Відповісти
Ну якщо їх схапали на вулиці і запихнули в бус то це теж незаконно вважається.
29.10.2025 14:29 Відповісти
Складно вважати щось незаконним в країні, де закони не працюють.
29.10.2025 14:36 Відповісти
Анархія, беззаконня.
Тоді це вже не держава а джунглі, де діє закон джунглів, хто сильніше той і правий.
29.10.2025 14:42 Відповісти
Ну так і є, ви описали сьогоднішню Україну.
29.10.2025 14:44 Відповісти
влада вибрана народом України!
29.10.2025 14:44 Відповісти
І що з того?
Сьогодні вибрали а на наступних виборах замінили цю владу.
Так відбувається майже у всьому цивілізованому світі, де є реальні вибори.
Зазвичай опозиція приходить до влади на чергових виборах, якщо чинна влада не діє в інтересах людей.
Зеля та його корупційна влада 100%-но програла би чергові (позачергові) вибори.
Але ж виборів не має, бо війна.
І не відомо скільки вона ще буде продовжуватися.
Тому зеля, враховуючи це, буде сидіти ще довго при владі і витворяти, що хоче.
29.10.2025 14:50 Відповісти
чи нарід ми не той чи ********* наглухо...
29.10.2025 14:47 Відповісти
експравоохонців звільняти і садити під заставу в одну гривню, кордон он для таких відкритий - нові правоохонці є!
50 зечок машинок по 30 посполитих в кожну он зелення понакупало - для кого думаєте вони?
війна в Україні - влада купує зечки.
це все шо нам треба знати....
29.10.2025 14:41 Відповісти
Дизертирство? Все що почалось з порушення закону, під примусом - не має ніякої юридичної сили. Так що дизертирство - то до поліції і тих то давав добровільно присягу - а воювати не пішов.
29.10.2025 14:47 Відповісти
 
 