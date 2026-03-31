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Вивозили з навчального центру за $15 тис.: викрито організовану схему дезертирства на Львівщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито організовану групу, яка налагодила системний "бізнес" на допомозі військовослужбовцям залишати службу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Викрито схему дезертирства на Львівщині

Що відомо

Схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. За 10–15 тисяч доларів США фігуранти забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому.

До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували "клієнтів" безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби.

Також дивіться: Перекрито канал вивезення військових із навчального центру на Рівненщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито схему дезертирства на Львівщині

Організатором виступив військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших.

Як діяла схема

Фігуранти діяли обережно та конспіративно: перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.

Викрито схему дезертирства на Львівщині

В одному з епізодів вони, нібито "перевіряючи" клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск — змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області.

Також дивіться: Допомагав військовим втекти з навчального центру: на Рівненщині викрито експравоохоронця. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР задокументували низку аналогічних випадків. Триває перевірка інших епізодів.

Що загрожує

Зазначається, що організатора та одного з учасників затримано. Їм повідомлено про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголошено заочно, вживаються заходи для його затримання.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.

Також дивіться: Працювали на ринку і СТО замість служби: викрито схему у Чернівецькому військовому госпіталі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема можливі зв’язки серед посадовців навчального центру.

Викрито схему дезертирства на Львівщині
Викрито схему дезертирства на Львівщині
Викрито схему дезертирства на Львівщині

Автор: 

дезертирство (321) ДБР (3999) Львівська область (2840)
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Топ коментарі
+5
Дезертирство ?
Ви ШО
За гроші це економічне бронювання.

щоправда злі язики кажуть що то корупціонери за гроші звільняють примусово наловлених. Незалежно від віку і стану здоров'я
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31.03.2026 14:45 Відповісти
+4
то шо, у навчальному центрі прохідний двір, командири тупі/сліпі барани та не в долі/темі?!
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31.03.2026 14:52 Відповісти
+3
Ги-ги Безпосередньо на полігоні?? ще раз ги-ги..вибачте.. це свідчить що там всі ланки від командирів до низу задіяні.. Хачики заходять на полігон і вербують.Це повний пиз...ець Це тільки чуємо і бачимо з новин... а там масштаби нев...бенницькі.... Сьогодні на Майдані військовий зробив заяву, про заробітки на мертвих душах у їх частині... це просто зашкалює... шкода що немає смертної кари цим конченим
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31.03.2026 15:29 Відповісти

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