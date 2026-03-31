Вивозили з навчального центру за $15 тис.: викрито організовану схему дезертирства на Львівщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито організовану групу, яка налагодила системний "бізнес" на допомозі військовослужбовцям залишати службу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. За 10–15 тисяч доларів США фігуранти забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому.

До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували "клієнтів" безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби.

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Організатором виступив військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших.

Як діяла схема

Фігуранти діяли обережно та конспіративно: перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.

В одному з епізодів вони, нібито "перевіряючи" клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск — змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області.

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Слідчі ДБР задокументували низку аналогічних випадків. Триває перевірка інших епізодів.

Що загрожує

Зазначається, що організатора та одного з учасників затримано. Їм повідомлено про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголошено заочно, вживаються заходи для його затримання.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.

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Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема можливі зв’язки серед посадовців навчального центру.





