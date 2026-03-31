Вивозили з навчального центру за $15 тис.: викрито організовану схему дезертирства на Львівщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Викрито організовану групу, яка налагодила системний "бізнес" на допомозі військовослужбовцям залишати службу.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Схема діяла у навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. За 10–15 тисяч доларів США фігуранти забезпечували повний супровід: інструктаж, вивезення з частини, перевезення і доставку додому.
До складу групи входили військовослужбовець у СЗЧ, колишній правоохоронець та цивільна особа. Вони підшуковували "клієнтів" безпосередньо на полігоні та схиляли їх до самовільного залишення служби.
Організатором виступив військовий, який раніше сам скористався такою схемою, а згодом почав заробляти на інших.
Як діяла схема
Фігуранти діяли обережно та конспіративно: перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.
В одному з епізодів вони, нібито "перевіряючи" клієнта на наявність прослуховуючих пристроїв, застосували до нього фізичний і психологічний тиск — змусили роздягнутися, відібрали гроші, документи та телефони, після чого залишили його в одному з населених пунктів області.
Слідчі ДБР задокументували низку аналогічних випадків. Триває перевірка інших епізодів.
Що загрожує
Зазначається, що організатора та одного з учасників затримано. Їм повідомлено про підозру в організації дезертирства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 КК України). Ще одному фігуранту підозру оголошено заочно, вживаються заходи для його затримання.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема можливі зв’язки серед посадовців навчального центру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви ШО
За гроші це економічне бронювання.
щоправда злі язики кажуть що то корупціонери за гроші звільняють примусово наловлених. Незалежно від віку і стану здоров'я