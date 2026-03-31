На Буковине раскрыли схему переправки уклонистов: организованная группа заработала более €200 тысяч. ФОТОрепортаж

На Буковине правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая наладила масштабную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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В состав группировки входило семь человек. По данным следствия, они действовали по четко отлаженной схеме – от поиска клиентов до их сопровождения по горным маршрутам и помощи в преодолении инженерных заграждений на государственной границе.

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Как работала схема

Злоумышленники использовали средства маскировки, а также технику для наблюдения и разведки, чтобы избежать разоблачения правоохранительными органами. Каждый участник группы выполнял отдельную роль в схеме.

Полицейские зафиксировали, как минимум, четыре эпизода незаконной деятельности. Всего установлено более 20 человек, которых пытались переправить за пределы Украины.

По информации Нацполиции, сумма заработка организаторов превысила 200 тысяч евро. Стоимость услуг для "клиентов" зависела от сложности маршрута и уровня сопровождения.

В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении.

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Что грозит

Участникам группы инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности группировки, а также возможных других причастных лиц.

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