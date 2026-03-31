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На Буковині викрили схему переправлення ухилянтів: організована група заробила понад €200 тисяч. ФОТОрепортаж

На Буковині правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка налагодила масштабну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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До складу угруповання входило семеро осіб. За даними слідства, вони діяли за чітко налагодженою схемою – від пошуку клієнтів до їхнього супроводу через гірські маршрути та допомоги у подоланні інженерних загороджень на державному кордоні.

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Як працювала схема

Зловмисники використовували засоби маскування, а також техніку для спостереження та розвідки, щоб уникати викриття правоохоронцями. Кожен учасник групи виконував окрему роль у схемі.

Поліцейські задокументували щонайменше чотири епізоди незаконної діяльності. Загалом встановлено понад 20 осіб, яких намагалися переправити за межі України.

За інформацією Нацполіції, сума заробітку організаторів перевищила 200 тисяч євро. Вартість послуг для "клієнтів" залежала від складності маршруту та рівня супроводу.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру.

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Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині
Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині
Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині

Що загрожує

Учасникам групи інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини діяльності угруповання, а також можливих інших причетних осіб.

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Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині
Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині
Нацполіція ліквідувала канал незаконного виїзду за кордон на Буковині

Автор: 

організована злочинність (59) ухилянти (1459) Чернівецька область (161)
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Топ коментарі
+6
Ухилянтів не існує.
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31.03.2026 16:22 Відповісти
+5
Ухилянтом зараз бути модно і почесно! Он аж чотириразовий їздить кожен день в шоу турне, і його чомусь ніхто не затримує!
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31.03.2026 16:25 Відповісти
+4
Дивлюся я на оцих всіх на фото, хто прийшов за "організованою групою"- бугай бугая більший. Не навчені воювати,як то кажуть.🥴
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31.03.2026 16:26 Відповісти

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