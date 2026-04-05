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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Рашисты нанесли удар по Черниговской области: погиб мужчина, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 4 апреля 2026 года, вечером враг обстрелял Сновщину Черниговской области из "гераней".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и повреждения

Как отмечается, к сожалению, погиб гражданский мужчина 1985 года рождения. 

Повреждены дом и автомобиль. Также был нанесен удар по сельхозпредприятию - пожар уже потушен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла баллистический удар по предприятию в Чернигове: погибли два человека, трое получили травмы (обновлено)

Обстрел Черниговщины
Обстрел Черниговщины
Обстрел Черниговщины

Обстрелы за сутки

  • В селе Сновской громады также из-за удара "герани" загорелось 5 гектаров травы.
  • Вчера утром FPV-дрон попал в автомобиль, который развозил хлеб в селе Новгород-Северской громады.
  • В Чернигове в результате удара "герани" повреждено гаражное помещение. На месте попадания пожар ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки было 52 обстрела.

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обстрел (33747) Черниговская область (1621) Корюковский район (72) Сновск (6)
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