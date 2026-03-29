Ночью враг атаковал деревообрабатывающее предприятие в Новгороде-Северском: повреждены производственные мощности, прилегающие дома и детский сад. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 марта российские войска нанесли удары по деревообрабатывающему предприятию в Новгороде-Сиверском Черниговской области.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Удар по деревообрабатывающему предприятию

"В этом ударе не было военных целей. Но было как минимум пять ударных дронов - "гераней"", - подчеркнул Чаус.

Отмечается, что пожар на месте прилета потушили пожарные.

Мощности предприятия повреждены. А также - прилегающие дома и детский сад.

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Атаки РФ на область

В селах Новгород-Сиверщины FPV-дроны попали в дома.

Также в Новгород-Сиверском и Нежинском районах из-за обстрелов загорелась сухая трава. В общей сложности почти 4 гектара. Огонь потушили.

Всего за сутки было 52 обстрела, 76 взрывов.

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Последствия вражеских обстрелов















