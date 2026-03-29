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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Вночі ворог атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському: пошкоджено потужності, прилеглі будинки й дитсадок. ФОТОрепортаж

У ніч на 29 березня російські війська завдали ударів по деревообробному підприємству в Новгороді-Сіверському Чернігівської області.

Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Удар по деревообробному підприємству

"У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів - "гераней"", - наголосив Чаус.

Зазначається, що пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.

Потужності підприємства пошкоджені. А також - прилеглі будинки й дитячий садок.

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Атаки РФ на область

Загалом протягом доби було 52 обстріли, 76 вибухів.

Також дивіться: РФ атакувала Чернігівщину дронами: пошкоджено залізничну інфраструктуру і харчове підприємство. ФОТО

Наслідки ворожих обстрілів

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (35018) Чаус В’ячеслав (64) Чернігівська область (1412) Ніжинський район (64) Новгород-Сіверський район (97) Новгород-Сіверський (30)
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