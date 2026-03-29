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Вночі ворог атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському: пошкоджено потужності, прилеглі будинки й дитсадок. ФОТОрепортаж
У ніч на 29 березня російські війська завдали ударів по деревообробному підприємству в Новгороді-Сіверському Чернігівської області.
Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Удар по деревообробному підприємству
"У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів - "гераней"", - наголосив Чаус.
Зазначається, що пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.
Потужності підприємства пошкоджені. А також - прилеглі будинки й дитячий садок.
Атаки РФ на область
- У селах Новгород-Сіверщини були влучання FPV-дронів у будинки.
- Також у Новгород-Сіверському і Ніжинському районах через обстріли зайнялася суха трава. Сукупно - майже 4 гектари. Вогонь загасили.
Загалом протягом доби було 52 обстріли, 76 вибухів.
Наслідки ворожих обстрілів
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