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Рашисти ударили по Чернігівщині: загинув чоловік, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Учора, 4 квітня 2026 року, ввечері ворог атакував Сновщину Чернігівської області "геранями".
Про це повдіомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та пошкодження
Як зазначається, на жаль, загинув цивільний чоловік 1985 року народження.
Пошкоджена оселя та автівка. Також було влучання по сільгосппідприємству - пожежу вже загасили.
Обстріли за добу
- У селі Сновської громади також через удар "герані" загорілося 5 гектарів трави.
- Учора вранці FPV-дрон влучив в автомобіль, який саме розвозив хліб у селі Новгород-Сіверської громади.
- У Чернігові через удар "герані" пошкоджене гаражне приміщення. На місці влучання пожежу ліквідували.
Усього протягом минулої доби було 52 обстріли.
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