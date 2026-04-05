Рашисти ударили по Чернігівщині: загинув чоловік, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Учора, 4 квітня 2026 року, ввечері ворог атакував Сновщину Чернігівської області "геранями".

Про це повдіомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та пошкодження

Як зазначається, на жаль, загинув цивільний чоловік 1985 року народження.

Пошкоджена оселя та автівка. Також було влучання по сільгосппідприємству - пожежу вже загасили.

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Обстріли за добу

У селі Сновської громади також через удар "герані" загорілося 5 гектарів трави.

Учора вранці FPV-дрон влучив в автомобіль, який саме розвозив хліб у селі Новгород-Сіверської громади.

У Чернігові через удар "герані" пошкоджене гаражне приміщення. На місці влучання пожежу ліквідували.

Усього протягом минулої доби було 52 обстріли.

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