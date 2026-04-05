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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: один человек погиб и двое ранены, атакованы два района. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Покровскому и Краматорскому районам Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 апреля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье ранен человек.

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Краматорский район

  • В Славянске поврежден автомобиль и 2 частных дома.
  • В Александровке повреждены 3 частных дома.
  • В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль.
  • В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.

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Отмечается, что всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 169 человек, в том числе 39 детей.

Последствия атак

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (33747) Донецкая область (12606) Краматорский район (1324) Покровский район (1794) Константиновка (2013) Доброполье (160)
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