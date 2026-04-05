Сутки в Донецкой области: один человек погиб и двое ранены, атакованы два района. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Покровскому и Краматорскому районам Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 апреля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье ранен человек.
Краматорский район
- В Славянске поврежден автомобиль и 2 частных дома.
- В Александровке повреждены 3 частных дома.
- В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль.
- В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.
Отмечается, что всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 169 человек, в том числе 39 детей.
Последствия атак
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