Сутки в Донецкой области: один человек погиб и двое ранены, атакованы два района. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Покровскому и Краматорскому районам Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 апреля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Доброполье ранен человек.

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Краматорский район

В Славянске поврежден автомобиль и 2 частных дома.

В Александровке повреждены 3 частных дома.

В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен , поврежден автомобиль.

, поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.

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Отмечается, что всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 169 человек, в том числе 39 детей.

Последствия атак





