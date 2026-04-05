Доба на Донеччині: одна людина загинула і дві поранені, атаковано два райони. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по Покровському і Краматорському районах Донецької області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 квітня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район
- У Слов'янську пошкоджено автівку і 2 приватні будинки.
- В Олександрівці пошкоджено 3 приватні будинки.
- У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено автівку.
- У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, зокрема 39 дітей.
Наслідки атак
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