Доба на Донеччині: одна людина загинула і дві поранені, атаковано два райони. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по Покровському і Краматорському районах Донецької області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 квітня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район

У Добропіллі поранено людину.

Також дивіться: Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, у Краматорську 6 загиблих та 8 поранених. ФОТО

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено автівку і 2 приватні будинки.

В Олександрівці пошкоджено 3 приватні будинки.

У Костянтинівці одна людина загинула і одна поранена , пошкоджено автівку.

, пошкоджено автівку. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Також дивіться: РФ вдруге за день атакувала Краматорськ ФАБами: загинули четверо людей, зокрема підліток, двох чоловіків поранено. ФОТО (оновлено)

Зазначається, що загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, зокрема 39 дітей.

Наслідки атак





