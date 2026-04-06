Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и дронами: есть разрушения жилья и инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. Повреждены жилые дома, аптека, предприятие и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Никопольский район

Оккупанты обстреляли район FPV-дронами, артиллерией и РСЗО. Целились по райцентру, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.

Произошел пожар. Горел частный дом, повреждены еще один дом, магазин, пожарное депо, газопровод, коммунальное предприятие и автомобиль.

В результате вчерашних атак повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, почта.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошел пожар. Повреждены 2 частных дома, аптека, газопровод и линия электропередачи.

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Криворожский район

В Грушевской громаде повреждена инфраструктура.

Последствия атаки

















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