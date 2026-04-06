Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и дронами: есть разрушения жилья и инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. Повреждены жилые дома, аптека, предприятие и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Никопольский район
Оккупанты обстреляли район FPV-дронами, артиллерией и РСЗО. Целились по райцентру, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.
Произошел пожар. Горел частный дом, повреждены еще один дом, магазин, пожарное депо, газопровод, коммунальное предприятие и автомобиль.
В результате вчерашних атак повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, почта.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошел пожар. Повреждены 2 частных дома, аптека, газопровод и линия электропередачи.
Криворожский район
В Грушевской громаде повреждена инфраструктура.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль