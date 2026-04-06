РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10758 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
621 0

Оккупанты атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и дронами: есть разрушения жилья и инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг обстрелял Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. Повреждены жилые дома, аптека, предприятие и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никопольский район

Оккупанты обстреляли район FPV-дронами, артиллерией и РСЗО. Целились по райцентру, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.

Произошел пожар. Горел частный дом, повреждены еще один дом, магазин, пожарное депо, газопровод, коммунальное предприятие и автомобиль.

В результате вчерашних атак повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, почта.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошел пожар. Повреждены 2 частных дома, аптека, газопровод и линия электропередачи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне более 50 раз нанесли удары по Днепропетровской области: атакованы три района, в Никополе - уже 27 раненых

Криворожский район

В Грушевской громаде повреждена инфраструктура.

Последствия атаки

Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области
Более 30 атак за сутки: враг обстрелял три района Днепропетровской области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг снова массированно атаковал Одессу: попадания по жилой застройке, трое погибших, среди них ребенок. ФОТО

Автор: 

обстрел (33747) Днепропетровская область (5416) Криворожский район (415) Никопольский район (835) Синельниковский район (589)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 