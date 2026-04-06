Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини артилерією та дронами: є руйнування житла та інфраструктури. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв Нікопольщину, Синельниківський та Криворізький райони. Пошкоджено житло, аптеку, підприємство та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нікопольський район

Окупанти били по району FPV-дронами, артилерією та РСЗВ. Цілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Сталася пожежа. Горів приватний будинок, пошкоджена ще одна оселя, магазин, пожежне депо, газогін, комунальне підприємство та авто.

Через вчорашні атаки пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, пошта.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Синельниковому сталася пожежа. Пошкоджені 2 приватні оселі, аптека, газогін та лінія електропередачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: атаковано три райони, у Нікополі - вже 27 поранених

Криворізький район

У Грушівській громаді пошкоджена інфраструктура.

Наслідки атаки

















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог знову масовано атакував Одесу: влучання по житловій забудові, троє загиблих, серед них дитина. ФОТО