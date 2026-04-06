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Новости Фото Нападение на судью в Днепре
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Нападение на судью в Днепре: правоохранители задержали подозреваемых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью Индустриального районного суда Днепра.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Полицейские выяснили, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Впоследствии на территории Днепропетровской и Кировоградской областей состоялись 38 санкционированных обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали лиц, причастных к преступлению. Это мужчины в возрасте от 33 до 36 лет", — говорится в сообщении.

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В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые
Нападение на судью в Днепре: задержаны подозреваемые

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 13 марта неизвестные совершили нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

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Автор: 

Днепр (4661) нападение (2308) Нацполиция (17062) судья (2646) Днепропетровская область (5416) Днепровский район (444)
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Топ комментарии
+13
Для тебе кацапе ТЦК,як для бика червана ганчірка. Причому зараз ТЦК?
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06.04.2026 11:46 Ответить
+6
прочитала таке-----------''Змусити суддів приймати рішення під тиском та погрозами - НЕМОЖЛИВО!''---------------виникло запитання-------а за гроші можна?
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06.04.2026 11:38 Ответить
+6
Не просто можна - тільки так! 🤣
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06.04.2026 11:51 Ответить

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