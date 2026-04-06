Нападение на судью в Днепре: правоохранители задержали подозреваемых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на судью Индустриального районного суда Днепра.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
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"Полицейские выяснили, что нападение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Впоследствии на территории Днепропетровской и Кировоградской областей состоялись 38 санкционированных обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов.
В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали лиц, причастных к преступлению. Это мужчины в возрасте от 33 до 36 лет", — говорится в сообщении.
В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 13 марта неизвестные совершили нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра. Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.
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