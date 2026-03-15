Совершено нападение на судью в Днепре: она в больнице с тяжелой травмой головы
13 марта 2026 года было совершено нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Совета судей Украины.
Судья в больнице
Как отмечается, в результате дерзкого разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.
"Судейское сообщество, коллеги, ее родные - все мы надеемся, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а мотивы нападения уже выясняют и проводят следственные действия представители правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Одно из самых дерзких нападений во время войны
Также отмечается, что это едва ли не первое столь дерзкое и жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны, которая продолжается в Украине из-за российской агрессии.
"Разбойное, жестокое нападение на судью в Днепре заставляет нас вновь говорить об обеспечении личной безопасности судей. Совет судей Украины, безусловно, будет искать механизмы ее усиления, учитывая то, что судьи постоянно находятся в зоне конфликтов из-за профессиональной деятельности, столкновения противоположных интересов и связанного с этим риска для жизни и здоровья. И мы не можем допустить, чтобы подобные случаи, а также проявления пренебрежения, угроз, посягательств на жизнь и здоровье судей, стали системной проблемой в обеспечении личной безопасности судей", - добавили в РСУ.
Призыв к правоохранительным органам
Совет судей Украины также обращается к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору взять под личный контроль рассмотрение этого случая нападения на судью и принять в пределах полномочий все предусмотренные законом меры для надлежащего его рассмотрения и расследования.
Отдельно Совет судей Украины подчеркивает необходимость усиления защиты персональных данных судей, в частности информации о месте проживания, членах семьи, транспортных средствах и других сведениях, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких.
Предложения по усилению безопасности судей
В связи с этим Совет судей Украины будет инициировать перед компетентными государственными органами вопросы относительно:
- ограничения доступа к информации о месте проживания судей и членов их семей;
- пересмотра объема открытых данных о судьях в государственных реестрах;
- введения дополнительных механизмов защиты персональных данных судей в рамках действующего законодательства.
@EuroMaydan
У Дніпрі троє людей у балаклавах напали на суддю і намагалися викрасти, - Рада суддів України Жінку «задули» балоном, розбили голову і намагалися посадити в авто. Зараз її госпіталізували з важкою травмою голови. Місцеві жителі заявляють, що це були представники ТЦК
Знову монтажна піна ...?
Не по феншую мабуть