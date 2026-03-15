РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8096 посетителей онлайн
Новости Нападение на судью в Днепре
1 067 17

Совершено нападение на судью в Днепре: она в больнице с тяжелой травмой головы

Суд

13 марта 2026 года было совершено нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление Совета судей Украины.

Судья в больнице

Как отмечается, в результате дерзкого разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

"Судейское сообщество, коллеги, ее родные - все мы надеемся, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а мотивы нападения уже выясняют и проводят следственные действия представители правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Одно из самых дерзких нападений во время войны

Также отмечается, что это едва ли не первое столь дерзкое и жестокое нападение на судью за весь период полномасштабной войны, которая продолжается в Украине из-за российской агрессии.

"Разбойное, жестокое нападение на судью в Днепре заставляет нас вновь говорить об обеспечении личной безопасности судей. Совет судей Украины, безусловно, будет искать механизмы ее усиления, учитывая то, что судьи постоянно находятся в зоне конфликтов из-за профессиональной деятельности, столкновения противоположных интересов и связанного с этим риска для жизни и здоровья. И мы не можем допустить, чтобы подобные случаи, а также проявления пренебрежения, угроз, посягательств на жизнь и здоровье судей, стали системной проблемой в обеспечении личной безопасности судей", - добавили в РСУ.

Призыв к правоохранительным органам

Совет судей Украины также обращается к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору взять под личный контроль рассмотрение этого случая нападения на судью и принять в пределах полномочий все предусмотренные законом меры для надлежащего его рассмотрения и расследования.

Отдельно Совет судей Украины подчеркивает необходимость усиления защиты персональных данных судей, в частности информации о месте проживания, членах семьи, транспортных средствах и других сведениях, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких.

Предложения по усилению безопасности судей

В связи с этим Совет судей Украины будет инициировать перед компетентными государственными органами вопросы относительно:

  •  ограничения доступа к информации о месте проживания судей и членов их семей;
  •  пересмотра объема открытых данных о судьях в государственных реестрах;
  •  введения дополнительных механизмов защиты персональных данных судей в рамках действующего законодательства.

Автор: 

Днепр (708) похищение (142) судья (149) Днепропетровская область (1542) Днепровский район (261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Найкраща безпека для суддів - відмовитися від хабарів. Не дякуйте
15.03.2026 14:04
показать весь комментарий
15.03.2026 14:04 Ответить
+2
Яка сумна новина! Чомусь мені зовсім не шкода!
15.03.2026 13:59
показать весь комментарий
15.03.2026 13:59 Ответить
+1
ну ты и дебил. Не бьют только коррупционеров.
15.03.2026 14:03
показать весь комментарий
15.03.2026 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка сумна новина! Чомусь мені зовсім не шкода!
15.03.2026 13:59
показать весь комментарий
15.03.2026 13:59 Ответить
ну ты и дебил. Не бьют только коррупционеров.
15.03.2026 14:03
показать весь комментарий
15.03.2026 14:03 Ответить
Гроші взяла та не відпрацювала
показать весь комментарий
15.03.2026 14:18 Ответить
Як людину - шкода, як співучасника суддівської мафії - ні. І це в них ще мало захисту? На такі зп та пенсії наймайте приватну охорону своїх тіл
15.03.2026 14:03
показать весь комментарий
15.03.2026 14:03 Ответить
Найкраща безпека для суддів - відмовитися від хабарів. Не дякуйте
15.03.2026 14:04
показать весь комментарий
15.03.2026 14:04 Ответить
Навіть теоретично неможливо. Це як запропонувати Зеленському не брехати, або вам не дихати.
15.03.2026 14:10
показать весь комментарий
15.03.2026 14:10 Ответить
У них це називається не "хабарі", а "відпускні"...
15.03.2026 14:26
показать весь комментарий
15.03.2026 14:26 Ответить
https://x.com/EuroMaydan

@EuroMaydan



У Дніпрі троє людей у балаклавах напали на суддю і намагалися викрасти, - Рада суддів України Жінку «задули» балоном, розбили голову і намагалися посадити в авто. Зараз її госпіталізували з важкою травмою голови. Місцеві жителі заявляють, що це були представники ТЦК
15.03.2026 14:07
https://x.com/EuroMaydan/status/2033144097217622094
показать весь комментарий
15.03.2026 14:07 Ответить
Жінку «задули» балоном
Знову монтажна піна ...?
показать весь комментарий
15.03.2026 14:09 Ответить
Про це тут "чомусь" не згадують, про людей у балаклавах і авто без номерів.
Не по феншую мабуть
15.03.2026 14:17
Не по феншую мабуть
показать весь комментарий
15.03.2026 14:17 Ответить
Някої важкої травми голови, в неї немає. Ніс розбили
15.03.2026 14:20
показать весь комментарий
15.03.2026 14:20 Ответить
Може це ТЦК хотіло її мобілізувати?
15.03.2026 14:20
показать весь комментарий
15.03.2026 14:20 Ответить
Вболіваю за обидві сторони!
показать весь комментарий
15.03.2026 14:21 Ответить
В українських суддів найбільші зарплати і пенсії, що є лише малою частиною їхніх "колядок", можуть легко дозволити себе навіть кількох професійних охоронців. Але через патологічну жадібність краще ходити з розбитою макітрою.
15.03.2026 14:14
показать весь комментарий
15.03.2026 14:14 Ответить
Прояви зневаги.... Як цікаво. А зп що їх поважати?
15.03.2026 14:15
показать весь комментарий
15.03.2026 14:15 Ответить
Цікаво, хто це був? Хто напав на суддю і навіщо? Пишуть, що якісь невідомі у балаклавах
15.03.2026 14:16
показать весь комментарий
15.03.2026 14:16 Ответить
Якщо попало як людині, співчуваю, життя і злість у людей зашкалює.Але, якщо за "дєло", то зовсім не шкода...Ви ж окрема каста, понад плебесцитом...навітт пенсія - НЕ пенсія, а "довічне утримання" - окремий закон.Ну от і отримуйте "по іншим" законам....патриції, плять
15.03.2026 14:25
показать весь комментарий
15.03.2026 14:25 Ответить
 
 