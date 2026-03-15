Скоєно напад на суддю в Дніпрі: вона в лікарні з важкою травмою голови

13 березня 2026 року було здійснено напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Ради суддів України.

Суддя у лікарні

Як зазначається, у результаті зухвалого розбійного нападу суддя з важкою травмою голови перебуває у лікарні.

"Суддівська спільнота, колеги, її рідні - всі ми сподіваємось, що її життю та здоров’ю нічого не загрожуватиме, а мотиви нападу вже з’ясовують й проводять слідчі дії представники правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

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Один із найзухваліших нападів під час війни

Також зазначається, що це чи не перший такий зухвалий і жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни, що триває в Україні через російську агресію.

"Розбійний, жорстокий напад на суддю в Дніпрі змушує нас знову говорити про забезпечення особистої безпеки суддів. Рада суддів України безумовно шукатиме механізми її посилення, зважаючи на те, що судді постійно перебувають у зоні конфліктів через професійну діяльність, зіткнення протилежних інтересів і пов’язаного з цим ризику для життя та здоров’я. І ми не можемо допустити щоб подібні випадки, а також прояви зневаги, погроз, посягань на життя і здоров’я суддів, стали виникненням системної проблеми в забезпеченні особистої безпеки суддів", - додали в РСУ.

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Заклик до правоохоронних органів

Рада суддів України також звертається до керівництва Національної поліції України та Генерального прокурора взяти під особистий контроль розгляд цього випадку нападу на суддю та вжити в межах повноважень всіх передбачених законом заходів для належного його розгляду та розслідування.

Окремо Рада суддів України наголошує на необхідності посилення захисту персональних даних суддів, зокрема інформації про місце проживання, членів сім’ї, транспортні засоби та інших відомостей, розголошення яких може створювати ризики для життя, здоров’я та безпеки суддів і їхніх близьких.

Пропозиції щодо посилення безпеки суддів

У зв’язку з цим Рада суддів України ініціюватиме перед компетентними державними органами питання щодо:

обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей;

перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах;

запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів у межах чинного законодавства.

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