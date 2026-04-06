Напад на суддю в Дніпрі: правоохоронці затримали підозрюваних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на суддю Індустріального райсуду Дніпра.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Поліцейські з’ясували, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років", - йдеться в повідомленні.

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

















Що передувало?

Раніше повідомлялось, що 13 березня невідоми здійснили напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра. Суддя з важкою травмою голови перебуває у лікарні.

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