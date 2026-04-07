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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: под ударами РФ - Харьков и 12 населенных пунктов области, 6 пострадавших. ФОТО

За прошедшие сутки, 6 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 6 человек.

В г. Харькове пострадали женщины 56, 61, 34 лет и двое 67-летних мужчин; в с. Курочкино Купянской громады получила ранения 64-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта пострадала в результате обстрела в с. Колодязное Дворичанской громады.

Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.

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Обстрелы Харьковщины

Враг активно применял на Харьковщине различные виды вооружения:

▪️11 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️4 FPV-дрона;
▪️25 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове повреждены 4 многоквартирных дома, высшее учебное заведение, 9 автомобилей, электросети, автобус, гражданское предприятие;
  • в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, гаражи (с. Ивашки), 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка, с. Петровка), АЗС (п. Золочев), административное здание (г. Богодухов);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (п. Великий Бурлук), частный дом (с. Курочкино);
  • в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (п. Савинцы);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (п. Козача Лопань);
  • в Чугуевском районе повреждено фермерское хозяйство (с. Новый Бурлук), многоквартирный и 6 частных домов, электросети (с. Малиновка).

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Обстрел Харьковщины

Автор: 

обстрел (33747) Харьков (7960) Харьковская область (2917) Харьковский район (991)
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