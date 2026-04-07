Сутки на Харьковщине: под ударами РФ - Харьков и 12 населенных пунктов области, 6 пострадавших. ФОТО
За прошедшие сутки, 6 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 6 человек.
В г. Харькове пострадали женщины 56, 61, 34 лет и двое 67-летних мужчин; в с. Курочкино Купянской громады получила ранения 64-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта пострадала в результате обстрела в с. Колодязное Дворичанской громады.
Враг атаковал БПЛА Киевский район Харькова.
Обстрелы Харьковщины
Враг активно применял на Харьковщине различные виды вооружения:
▪️11 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Молния";
▪️4 FPV-дрона;
▪️25 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждены 4 многоквартирных дома, высшее учебное заведение, 9 автомобилей, электросети, автобус, гражданское предприятие;
- в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, гаражи (с. Ивашки), 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка, с. Петровка), АЗС (п. Золочев), административное здание (г. Богодухов);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (п. Великий Бурлук), частный дом (с. Курочкино);
- в Изюмском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (п. Савинцы);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (п. Козача Лопань);
- в Чугуевском районе повреждено фермерское хозяйство (с. Новый Бурлук), многоквартирный и 6 частных домов, электросети (с. Малиновка).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль