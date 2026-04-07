Доба на Харківщині: під ударами РФ Харків і 12 населених пунктів області, 6 постраждалих. ФОТО

Упродовж минулої доби, 6 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 12 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

У м. Харків постраждали жінки 56, 61, 34 років та двоє 67-річних чоловіків; у с. Курочкине Куп’янської громади зазнала поранень 64-річна жінка.

Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня постраждала внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

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Обстріли Харківщини

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️11 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Молнія";

▪️4 fpv-дрони;

▪️25 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, заклад вищої освіти, 9 автомобілів, електромережі, автобус, цивільне підприємство;

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, гаражі (с. Івашки), 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка, с. Петрівка), АЗС (сел. Золочів), адмінбудівлю (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Курочкине);

в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Савинці);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Новий Бурлук), багатоквартирний і 6 приватних будинків, електромережі (сел. Малинівка).

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