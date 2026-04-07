В Павлограде дроны РФ попали в склад Star Brands: уничтожено более 5 тыс. кв. м. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Павлограде (Днепропетровская область) два дрона Shahed попали в склад Star Brands. Возник пожар, повреждено более 5 тыс. кв. м, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Сегодня ночью около 2:20 утра по складу Star Brands в Павлограде попали 2 вражеских шахеда. Всего в районе было пять БПЛА, из которых три были сбиты. В результате прямого попадания возник пожар, склад серьезно поврежден. Но главное - наши люди живы", - говорится в сообщении.

Работники не пострадали

В компании сообщили, что все работники находились в укрытии во время воздушной тревоги, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

"Эта ночь могла стать трагической, если бы не профессионализм спасателей и подготовка нашей команды, которая находилась в укрытии во время тревоги", - отметили в компании.

После удара на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые эвакуировали людей и приступили к тушению пожара.

"Мы безмерно благодарны спасателям за мужество и спасенные жизни. Материальные потери - это вызов, но люди - наш главный приоритет", - прокомментировало руководство Snack Production.

В компании заявили, что уже работают над восстановлением логистики и выполнением заказов.

"Сейчас наша логистическая команда работает в экстренном режиме: мы внедряем план перемаршрутизации доставок, чтобы партнеры и клиенты получили заказы вовремя", - добавили в компании.

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Последствия атаки









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