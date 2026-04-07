В Павлограде дроны РФ попали в склад Star Brands: уничтожено более 5 тыс. кв. м. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Павлограде (Днепропетровская область) два дрона Shahed попали в склад Star Brands. Возник пожар, повреждено более 5 тыс. кв. м, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня ночью около 2:20 утра по складу Star Brands в Павлограде попали 2 вражеских шахеда. Всего в районе было пять БПЛА, из которых три были сбиты. В результате прямого попадания возник пожар, склад серьезно поврежден. Но главное - наши люди живы", - говорится в сообщении.
Работники не пострадали
В компании сообщили, что все работники находились в укрытии во время воздушной тревоги, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.
"Эта ночь могла стать трагической, если бы не профессионализм спасателей и подготовка нашей команды, которая находилась в укрытии во время тревоги", - отметили в компании.
После удара на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые эвакуировали людей и приступили к тушению пожара.
"Мы безмерно благодарны спасателям за мужество и спасенные жизни. Материальные потери - это вызов, но люди - наш главный приоритет", - прокомментировало руководство Snack Production.
В компании заявили, что уже работают над восстановлением логистики и выполнением заказов.
"Сейчас наша логистическая команда работает в экстренном режиме: мы внедряем план перемаршрутизации доставок, чтобы партнеры и клиенты получили заказы вовремя", - добавили в компании.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль