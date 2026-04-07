У Павлограді дрони РФ влучили у склад Star Brands: понад 5 тис. кв. м знищено. ФОТОрепортаж
У Павлограді (Дніпропетровська область) два дрони Shahed влучили у склад Star Brands. Виникла пожежа, пошкоджено понад 5 тис. кв. м, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.
"Сьогодні вночі близько 2.20 ранку по складу Star Brands у Павлограді поцілили 2 ворожих шахеди. Всього у районі було п’ять БПЛА з яких три було збито. В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Але головне - наші люди живі", - йдеться в повідомленні.
Працівники не постраждали
У компанії повідомили, що всі працівники перебували в укритті під час повітряної тривоги, тому обійшлося без жертв і постраждалих.
"Ця ніч могла стати трагічною, якби не професіоналізм рятувальників та підготовка нашої команди, що перебувала в укритті під час тривоги", - зазначили в компанії.
Після удару на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які евакуювали людей і розпочали гасіння пожежі.
"Ми безмежно вдячні рятувальникам за мужність та врятовані життя. Матеріальні втрати - це виклик, але люди - наш головний пріоритет", - прокоментувало керівництво Snack Production.
У компанії заявили, що вже працюють над відновленням логістики та виконанням замовлень.
"Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: ми впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб партнери та клієнти отримали замовлення вчасно", - додали у компанії.
Наслідки атаки
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