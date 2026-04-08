Сутки в Донецкой области: под ударами Покровский и Краматорский районы, погибли 2 человека, еще 3 - ранены. ФОТО
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье ранен человек. В Завидо-Кудашево Криворожской громады ранен человек.
Краматорский район
В Краматорске поврежден частный дом и инфраструктура. В Александровке повреждена линия электропередач. В Дружковке ранен человек, поврежден автомобиль; 1 человек погиб в Алексеево-Дружковке, еще 1 - в Кондратовке.
Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 447 человек, в том числе 36 детей.
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