Доба на Донеччині: під ударами Покровський і Краматорський райони, загинуло двоє людей, ще 3 - поранено. ФОТО
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину.
Краматорський район
У Краматорську пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. В Олександрівці пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку; одна людина загинула в Олексієво-Дружківці, ще одна — в Кіндратівці.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 447 людей, у тому числі 36 дітей.
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