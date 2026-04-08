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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під ударами Покровський і Краматорський райони, загинуло двоє людей, ще 3 - поранено. ФОТО

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади поранено людину.

Краматорський район

У Краматорську пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. В Олександрівці пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці поранено людину, пошкоджено автівку; одна людина загинула в Олексієво-Дружківці, ще одна — в Кіндратівці.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 447 людей, у тому числі 36 дітей.

Доба на Донеччині: під ударами Покровський і Краматорський райони,

Також читайте: Росіяни обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини: 5 людей загинуло, ще 21 - дістали поранення

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армія рф (21528) обстріл (35137) Донецька область (11503)
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