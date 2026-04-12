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Новости Фото Донетчина
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Россияне массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донетчины, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты во время "перемирия" массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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РФ перебрасывает технику с Бердянского направления на север Донецкой области

Что известно

"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", — написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время "перемирия" зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону Гришино небольшими пехотными группами, - 7 корпус ДШВ

РФ перебрасывает технику с Бердянского направления на север Донецкой области

Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты установили возле "Азовстали" два мобильных блокпоста: "Обычная мера перед прохождением военных колонн".

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Автор: 

Мариуполь (5646) Донецкая область (12640) техника (1915) Мариупольский район (118)
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Топ комментарии
+5
А що вони раніше цього не робили? Чергова сенсація від фунта андрющенка.
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12.04.2026 17:44 Ответить
+4
Ніззя, бо https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&hs=wUM&sca_esv=9c139eb396eb3ff7&sxsrf=ANbL-n5XNdHW1KOe9r4g3AN3B9yfHpl1_A:1776004382386&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80'%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipn9Pyw-iTAxWHIBAIHfVbAA8QkeECKAB6BAgOEAE перемир'я....
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12.04.2026 17:33 Ответить
+4
До Бердянского направления еще надо пройти Токмакское и Мелитопольское. Но спасибо за информацию.
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12.04.2026 18:02 Ответить

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