Россияне массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донетчины, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты во время "перемирия" массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", — написал он.

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Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты установили возле "Азовстали" два мобильных блокпоста: "Обычная мера перед прохождением военных колонн".

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