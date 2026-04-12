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Росіяни масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти під час "перемир'я" масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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РФ перекидає техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини

Що відомо

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напряму на північ Донецької області. Не ховаючись", - написав він.

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РФ перекидає техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини

Крім того, за словами Андрющенка, окупанти встановили біля "Азовсталі" два мобільні блокпости: "Звичайна дія перед проходом військових колон".

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Автор: 

Маріуполь (3267) Донецька область (11524) техніка (2089) Маріупольський район (123)
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Топ коментарі
+5
А що вони раніше цього не робили? Чергова сенсація від фунта андрющенка.
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12.04.2026 17:44 Відповісти
+4
Ніззя, бо https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&hs=wUM&sca_esv=9c139eb396eb3ff7&sxsrf=ANbL-n5XNdHW1KOe9r4g3AN3B9yfHpl1_A:1776004382386&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80'%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipn9Pyw-iTAxWHIBAIHfVbAA8QkeECKAB6BAgOEAE перемир'я....
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12.04.2026 17:33 Відповісти
+4
До Бердянского направления еще надо пройти Токмакское и Мелитопольское. Но спасибо за информацию.
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12.04.2026 18:02 Відповісти

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