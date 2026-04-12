Росіяни масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти під час "перемир'я" масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напряму на північ Донецької області. Не ховаючись", - написав він.

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Крім того, за словами Андрющенка, окупанти встановили біля "Азовсталі" два мобільні блокпости: "Звичайна дія перед проходом військових колон".

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