5 594 10
Росіяни масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти під час "перемир'я" масово перевозять техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Маріуполь. Великдень. Росіяни, користуючись перемир'ям, масово перевозять техніку з Бердянського напряму на північ Донецької області. Не ховаючись", - написав він.
Крім того, за словами Андрющенка, окупанти встановили біля "Азовсталі" два мобільні блокпости: "Звичайна дія перед проходом військових колон".
Топ коментарі
+5 Марта Шепель #549182
показати весь коментар12.04.2026 17:44 Відповісти Посилання
+4 Вал Кочин #550865
показати весь коментар12.04.2026 17:33 Відповісти Посилання
+4 Дан Корвин
показати весь коментар12.04.2026 18:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль