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Ворог просунувся поблизу Різниківки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог просунувся біля Піщаного та Родинського, - DeepState. МАПИ

Оновлена мапа

Ворог просунувся поблизу Різниківки

Дивіться: Окупанти просунулися у Гришиному і біля Котлиного, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11519) Бахмутський район (860) Різниківка (49) DeepState (559)
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