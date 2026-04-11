Ворог просунувся поблизу Різниківки на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Різниківки (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
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