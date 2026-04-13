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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударами Краматорский и Бахмутский районы, погибли 2 человека, еще 1 – ранен. ФОТО

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Славянске повреждены 2 автомобиля. В Краматорске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 частных дома. В Дружковке погиб человек, повреждены нежилое помещение и автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 280 человек, в том числе 55 детей.

Сутки в Донецкой области: под ударами Краматорский и Бахмутский районы

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Автор: 

армия РФ (23335) обстрел (33829) Донецкая область (12646) Бахмутский район (856) Краматорский район (1344)
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