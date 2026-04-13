Сутки в Донецкой области: под ударами Краматорский и Бахмутский районы, погибли 2 человека, еще 1 – ранен. ФОТО
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Славянске повреждены 2 автомобиля. В Краматорске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 частных дома. В Дружковке погиб человек, повреждены нежилое помещение и автомобиль.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 280 человек, в том числе 55 детей.
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