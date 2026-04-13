Доба на Донеччині: під ударами Краматорський і Бахмутський райони, загинули дві людини, одну поранено. ФОТО

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 2 автомобілі. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки. У Дружківці загинула людина, пошкоджено нежитлове приміщення та автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 280 людей, у тому числі 55 дітей.

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