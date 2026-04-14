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Сутки в Сумской области: есть погибший и раненый в результате атак БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумской области за сутки зафиксировано 121 взрыв. В результате ударов дронов погиб 39-летний мужчина, ещё один 40-летний мужчина получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В течение минувших суток враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию, минометы и другие средства поражения для ударов по Сумской области:
- в Глуховской громаде в результате удара вражеского беспилотника по автомобилю погиб 39-летний мужчина;
- в Белопольской громаде в результате попадания вражеского БПЛА в автомобиль ранен 40-летний мужчина.
Последствия вражеских атак
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