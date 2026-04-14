РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
568 0

Сутки в Сумской области: есть погибший и раненый в результате атак БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области за сутки зафиксировано 121 взрыв. В результате ударов дронов погиб 39-летний мужчина, ещё один 40-летний мужчина получил ранения. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В течение минувших суток враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию, минометы и другие средства поражения для ударов по Сумской области:

  • в Глуховской громаде в результате удара вражеского беспилотника по автомобилю погиб 39-летний мужчина;
  • в Белопольской громаде в результате попадания вражеского БПЛА в автомобиль ранен 40-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумской области правоохранители раскрыли очередную противоправную схему выезда за границу. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак

Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы
Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы
Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы
Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы
Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы
Сумская область под обстрелами: БПЛА атаковали автомобили, есть жертвы

Автор: 

Сумская область (4357)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 