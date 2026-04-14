Доба на Сумщині: загиблий і поранений внаслідок атак БпЛА. ФОТОрепортаж

На Сумщині зафіксовано 121 вибух за добу. Внаслідок ударів дронів загинув 39-річний чоловік, ще один 40-річний чоловік дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Упродовж минулої доби ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію, міномети та інші засоби ураження для ударів по Сумщині:

у Глухівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по автомобілю загинув 39-річний чоловік;

у Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранено 40-річного чоловіка.

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Наслідки ворожих атак











