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Доба на Сумщині: загиблий і поранений внаслідок атак БпЛА. ФОТОрепортаж
На Сумщині зафіксовано 121 вибух за добу. Внаслідок ударів дронів загинув 39-річний чоловік, ще один 40-річний чоловік дістав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Упродовж минулої доби ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію, міномети та інші засоби ураження для ударів по Сумщині:
- у Глухівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по автомобілю загинув 39-річний чоловік;
- у Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА в автомобіль поранено 40-річного чоловіка.
Наслідки ворожих атак
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