Более 39 миллионов гривен - под подозрением: ГБР отчитывается о результатах проверок состояния должностных лиц. ИНФОГРАФИКА

Сотрудники ГБР систематически выявляют активы, которыми владеют или пользуются чиновники и члены их семей без подтвержденных законных доходов. В центре внимания, прежде всего, - имущество, приобретенное после начала полномасштабного вторжения РФ.

Только в первом квартале 2026 года ГБР передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 8 материалов о возможном приобретении должностными лицами необоснованных активов на сумму более 39 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Параллельно по материалам Бюро подано 5 исков о признании таких активов необоснованными и их взыскании в доход государства на общую сумму более 19 миллионов гривен.

Рассмотрение в судах уже завершается результатом. В первом квартале 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил 6 исков на сумму более 37 миллионов гривен. Еще по двум делам решения уже вступили в законную силу.

Показательным является решение Апелляционной палаты ВАКС, подтвердившая конфискацию более 8 миллионов гривен активов бывших руководителей ТЦК и СП Харьковского региона. Сейчас они занимают руководящие должности в другом регионе, но, в соответствии с законом, должны быть уволены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачили посредника, за почти 10 тысяч долларов обещавшего клиенту "нужное" заключение ВЛК. ВИДЕО+ФОТОрепортаж