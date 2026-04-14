Понад 39 мільйонів гривень під підозрою: ДБР звітує про результати перевірок статків посадовців. ІНФОГРАФІКА

Працівники ДБР системно виявляють активи, якими володіють або користуються чиновники та члени їхніх родин без підтверджених законних доходів. У фокусі — насамперед майно, набуте після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Лише у першому кварталі 2026 року ДБР передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 8 матеріалів щодо можливого набуття необґрунтованих активів посадовцями на суму понад 39 мільйонів гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Паралельно за матеріалами Бюро подано 5 позовів про визнання таких активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави — на загальну суму понад 19 мільйонів гривень.

Розгляд у судах уже завершується результатом. У першому кварталі 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив 6 позовів на суму понад 37 мільйонів гривень. Ще у двох справах рішення вже набрали законної сили.

Показовим є рішення Апеляційної палати ВАКС, яка підтвердила конфіскацію понад 8 мільйонів гривень активів колишніх керівників ТЦК та СП Харківського регіону. Наразі вони обіймають керівні посади в іншому регіоні, однак відповідно до закону мають бути звільнені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили посередника, який за майже 10 тисяч доларів обіцяв клієнту "потрібний" висновок ВЛК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж