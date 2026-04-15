В результате вражеских ударов по Херсонщине погибли 3 человека, еще 13 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Камишаны, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Надиевка, Незламное, Новодмитровка, Кизомыс, Разлив, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Никольское, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Великая Александровка, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Украинка, Тягинка, Бургунка, Львово, Отрадокаменка, Новорайск, Осокоровка, Милово, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты разрушили магазин, административное здание, газопровод, хозяйственное помещение, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 получили ранения.

Позже стало известно о гибели двух мужчин в Днепровском районе Херсона в результате атак российских дронов 13 апреля.

Они получили смертельные травмы в результате ударов вражеских беспилотников по автомобилям. Сейчас соответствующие службы устанавливают личности погибших.











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