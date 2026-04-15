Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині загинуло троє людей, ще 13 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Надіївка, Незламне, Новодмитрівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Велика Олександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Новорайськ, Осокорівка, Милове, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, адмінбудівлю,газопровід, господарське приміщення, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 дістали поранення.

Пізніше стало відомо, про загибель двох чоловіків у Дніпровському районі Херсона через атаки російських дронів 13 квітня.

Вони дістали смертельні травми внаслідок ударів ворожих безпілотників по автівках. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих.











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