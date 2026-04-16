Фиктивные дворники и электрики: в Одессе Нацполиция раскрыла схему присвоения почти 15 млн грн в коммунальном предприятии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Группа должностных лиц коммунального предприятия фиктивно трудоустроила около 90 человек и присвоила их зарплаты. Одновременно злоумышленники организовали схему незаконного освобождения от военной службы военнообязанных. Таким образом сообщники "заработали" почти 15 млн грн из городского бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

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Что раскрыли оперативники

Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции в сотрудничестве со следователями ГУНП в Одесской области и во взаимодействии с Одесской областной государственной администрацией раскрыли и пресекли преступную махинацию, организованную должностными лицами и работниками одной из жилищно-коммунальных служб города Одессы.

Среди фигурантов:

исполняющий обязанности директора и двое его заместителей,

начальник отдела кадров, а также

главный инженер.

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Фиктивно трудоустраивали лиц на различные технические должности

Полицейские выяснили, что организованная преступная группа, используя свое служебное положение, организовала схему присвоения бюджетных средств. Они фиктивно трудоустраивали лиц на различные технические должности: маляров, дворников, электриков, слесарей, печников. Однако "работники" фактически не выходили на работу, а начисленную им заработную плату передавали организаторам. Полученные средства участники группы распределяли между собой.

Установлено, что схема действовала с февраля 2024 года по июль 2025 года. За это время фигурантам удалось "устроить на работу" около 90 человек.

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Еще одним источником незаконного обогащения преступной группы была схема в отношении военнообязанных: благодаря формальному оформлению на предприятии критической инфраструктуры им предоставляли отсрочку от службы в ВСУ. Полицейские установили 13 случаев такого фиктивного бронирования.









Имитировали присутствие работников на рабочих местах

Чтобы скрыть махинации, заговорщики во время проверок имитировали присутствие работников на рабочих местах. Для этого их просили надеть униформу и создавали видимость реальной занятости, чтобы соответствовать образу обычного рабочего.

Из-за наличия в штатном расписании "мертвых душ" реальные работники вынуждены были выполнять повышенный объем работ, обеспечивая формальное выполнение задач предприятия, в частности по техническому обслуживанию жилого фонда.

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В результате систематической преступной деятельности сообщники присвоили почти 15 миллионов гривен из бюджета территориальной общины города Одессы.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 60 санкционированных обысков по местам работы и проживания фигурантов. В ходе следственных действий изъяты доказательства их противоправной деятельности.

Следователи одесской полиции сообщили пятерым сообщникам о подозрении.

Что инкриминируется участникам:

В соответствии с совершенным участникам организованной группы инкриминируют:

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1);

злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364);

служебная подделка (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366) Уголовного кодекса Украины.

Самая строгая санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время все фигуранты находятся под стражей, двое из них - без права внесения залога. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.