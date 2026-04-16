Фіктивні двірники й електрики: в Одесі Нацполіція викрила схему привласнення майже 15 млн грн у комунальному підприємстві. ФОТОрепортаж

Група посадовців комунального підприємства фіктивно працевлаштувала близько 90 осіб і привласнила їхні зарплати. Водночас зловмисники організували схему незаконного бронювання військовозобов’язаних. Таким чином спільники "заробили" майже 15 млн грн з міського бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

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Що викрили оперативники

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими ГУНП в Одеській області та у взаємодії із Одеською обласною державною адміністрацією викрили та припинили злочинну махінацію, організовану посадовцями та працівниками одного з житлово-комунальних сервісів міста Одеси.

Серед фігурантів:

виконувач обов’язків директора та двоє його заступників,

начальник відділу кадрів, а також

головний інженер.

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Фіктивно працевлаштовували осіб на різні технічні посади

Поліцейські з’ясували, що організована злочинна група, використовуючи своє службове становище, організували схему привласнення бюджетних коштів. Вони фіктивно працевлаштовували осіб на різні технічні посади: малярів, двірників, електриків, слюсарів, пічників. Проте "працівники" фактично не виходили на роботу, а нараховану їм заробітну плату передавали організаторам. Отримані кошти учасники групи розподіляли між собою.

Встановлено, що схема діяла з лютого 2024 року по липень 2025 року. За цей час фігурантам вдалося "працевлаштувати" близько 90 осіб.

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Ще одним джерелом незаконного збагачення злочинної групи була схема щодо військовозобов’язаних: через формальне оформлення на підприємстві критичної інфраструктури їм надавали відстрочку від служби в ЗСУ. Поліцейські встановили 13 випадків такого фіктивного бронювання.









Імітували присутність працівників на робочих місцях

Щоб приховати оборудки, змовники під час перевірок імітували присутність працівників на робочих місцях. Для цього їх просили одягнути уніформу та створювали видимість реальної зайнятості, аби відповідати образу звичайного робітника.

Через наявність у штатному розписі "мертвих душ" реальні працівники змушені були виконувати підвищений обсяг робіт, забезпечуючи формальне виконання завдань підприємства, зокрема з технічного обслуговування житлового фонду.

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У результаті систематичної злочинної діяльності спільники привласнили майже 15 мільйонів гривень з бюджету територіальної громади міста Одеси.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено докази їхньої протиправної діяльності.

Слідчі одеської поліції повідомили п’ятьом спільникам про підозру.

Що інкримінують учасникам:

Відповідно до вчиненого учасникам організованої групи інкримінують:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1);

зловживання владою або службовим становищем ( ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364) ;

службове підроблення (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі всі фігуранти перебувають під вартою, двоє з них — без права внесення застави. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.