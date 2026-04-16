6 человек получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Николаевке повреждено 7 многоэтажек; в Селезневке 1 частный дом разрушен и 12 повреждено. В Славянске ранены 2 человека, повреждена ферма и уничтожен автомобиль. В Дружковке ранены 3 человека, разрушен частный дом, повреждены 2 многоэтажки и частный дом; в Алексеево-Дружковке ранен человек.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 318 человек, в том числе 37 детей.











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