6 человек получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины. ФОТОрепортаж
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке повреждено 7 многоэтажек; в Селезневке 1 частный дом разрушен и 12 повреждено. В Славянске ранены 2 человека, повреждена ферма и уничтожен автомобиль. В Дружковке ранены 3 человека, разрушен частный дом, повреждены 2 многоэтажки и частный дом; в Алексеево-Дружковке ранен человек.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 318 человек, в том числе 37 детей.
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