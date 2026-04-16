6 людей зазнали поранень через російські обстріли Донеччини. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Селезнівці 1 приватний будинок зруйновано і 12 пошкоджено. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено ферму і знищено автівку. У Дружківці поранено 3 людини, зруйновано приватний будинок, пошкоджено 2 багатоповерхівки і приватний будинок; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 318 людей, у тому числі 37 дітей.











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