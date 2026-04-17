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Новости Фото Хищение на закупке дров для ВСУ
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Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ с убытками более 100 млн грн в 15 областях. ФОТО

Правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схем при закупке дров для нужд ВСУ, к которым причастны должностные лица жилищно-эксплуатационных управлений и подрядчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Суть схем

По данным следствия, должностные лица вместе с подконтрольными предпринимателями заключали договоры на поставку древесины по завышенным ценам.

В некоторых случаях стоимость дров превышала рыночную на 30-40%.

Кроме того, зафиксированы факты поставки продукции не в полном объеме.

Манипуляции с документацией позволяли участникам схем незаконно получать бюджетные средства, что привело к значительным финансовым потерям.

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Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ
Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ
Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ

Масштабы убытков

По предварительным подсчетам, ущерб государству превышает 100 миллионов гривен.

Правоохранители отмечают, что эта сумма может увеличиться в ходе дальнейшего расследования.

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Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ
Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ
Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ

Масштаб операции

15 апреля правоохранители провели скоординированные меры сразу в нескольких регионах страны.

В рамках 20 уголовных производств было проведено 49 обысков.

К операции были привлечены Департамент стратегических расследований, следователи Нацполиции, ГБР, БЭБ, СБУ, Военная служба правопорядка и прокуратуры.

Обыски прошли на территории 15 областей и в Киеве, в частности в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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махинации (607) закупки (917) ВСУ (8039)
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Топ комментарии
+3
Імпотенти за якими сумують штурмові підрозділи(((
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17.04.2026 12:57 Ответить
+2
та не може бути!
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17.04.2026 12:47 Ответить
+2
Ой, а "царь нє віноват, єто боярє плАхіє"(с)
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17.04.2026 12:49 Ответить

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