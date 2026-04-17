Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ с убытками более 100 млн грн в 15 областях. ФОТО

Правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схем при закупке дров для нужд ВСУ, к которым причастны должностные лица жилищно-эксплуатационных управлений и подрядчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Суть схем

По данным следствия, должностные лица вместе с подконтрольными предпринимателями заключали договоры на поставку древесины по завышенным ценам.

В некоторых случаях стоимость дров превышала рыночную на 30-40%.

Кроме того, зафиксированы факты поставки продукции не в полном объеме.

Манипуляции с документацией позволяли участникам схем незаконно получать бюджетные средства, что привело к значительным финансовым потерям.

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Масштабы убытков

По предварительным подсчетам, ущерб государству превышает 100 миллионов гривен.

Правоохранители отмечают, что эта сумма может увеличиться в ходе дальнейшего расследования.

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Масштаб операции

15 апреля правоохранители провели скоординированные меры сразу в нескольких регионах страны.

В рамках 20 уголовных производств было проведено 49 обысков.

К операции были привлечены Департамент стратегических расследований, следователи Нацполиции, ГБР, БЭБ, СБУ, Военная служба правопорядка и прокуратуры.

Обыски прошли на территории 15 областей и в Киеве, в частности в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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