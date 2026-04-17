Нацполіція викрила схеми на закупівлі дров для ЗСУ зі збитками понад 100 млн грн у 15 областях. ФОТО

Правоохоронці провели масштабну операцію проти схем на закупівлі дров для потреб ЗСУ, до яких причетні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь і підрядники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України.

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Суть схем

За даними слідства, посадові особи разом із підконтрольними підприємцями укладали договори на постачання деревини за завищеними цінами.

У деяких випадках вартість дров перевищувала ринкову на 30–40%.

Крім того, зафіксовані факти постачання продукції не в повному обсязі.

Маніпуляції з документацією дозволяли учасникам схем незаконно отримувати бюджетні кошти, що призвело до значних фінансових втрат.

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Масштаби збитків

За попередніми підрахунками, збитки державі перевищують 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці наголошують, що ця сума може зрости у ході подальшого розслідування.

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Масштаб операції

15 квітня правоохоронці провели скоординовані заходи одразу в кількох регіонах країни.

У межах 20 кримінальних проваджень було проведено 49 обшуків.

До операції були залучені Департамент стратегічних розслідувань, слідчі Нацполіції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військова служба правопорядку та прокуратури.

Обшуки відбулися на території 15 областей та у Києві, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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