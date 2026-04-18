Сутки в Донецкой области: один человек погиб, четверо ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 17 апреля войска РФ нанесли 1 355 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Краматорский район

В Райгородке повреждено 6 частных домов. В Куроидовке Новодонецкой громады повреждена сельхозтехника.

В Николаевке россияне убили гражданское лицо, еще одного человека ранили. Повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома.

По Дружковке враг нанес удар FPV-дроном – травмирован человек, поврежден гражданский автомобиль.

В Маяках поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады поврежден частный дом.

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Последствия атак















