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Сутки в Донецкой области: один человек погиб, четверо ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 17 апреля войска РФ нанесли 1 355 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Краматорский район

В Райгородке повреждено 6 частных домов. В Куроидовке Новодонецкой громады повреждена сельхозтехника. 

В Николаевке россияне убили гражданское лицо, еще одного человека ранили. Повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома.

По Дружковке враг нанес удар FPV-дроном – травмирован человек, поврежден гражданский автомобиль.

В Маяках поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады поврежден частный дом.

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Последствия атак

Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки
Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки
Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки
Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки
Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки
Массированные обстрелы Донецкой области: РФ нанесла 1355 ударов за сутки

Автор: 

обстрел (33896) Донецкая область (12672) Бахмутский район (857) Краматорский район (1358) Резниковка (49) Дружковка (191) Николаевка (56) Райгородок (28) Куроедовка (2) Маяки (11)
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