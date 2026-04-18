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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: Одна людина загинула, четверо поранені. ФОТОрепортаж

За 17 квітня війська РФ завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

У Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. 

У Миколаївці росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. Пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

По Дружківці ворог вдарив FPV-дроном – травмовано людину, пошкоджено цивільне авто.

У Маяках пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Краматорську: двоє поранених і руйнування. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу
Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу
Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу
Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу
Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу
Масовані обстріли Донеччини: РФ завдала 1355 ударів за добу

Автор: 

обстріл (35269) Донецька область (11556) Бахмутський район (862) Краматорський район (1374) Різниківка (49) Дружківка (193) Миколаївка (57) Райгородок (29) Куроїдівка (2) Маяки (11)
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