Доба на Донеччині: Одна людина загинула, четверо поранені. ФОТОрепортаж

За 17 квітня війська РФ завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

У Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку.

У Миколаївці росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. Пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

По Дружківці ворог вдарив FPV-дроном – травмовано людину, пошкоджено цивільне авто.

У Маяках пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

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Наслідки атак















