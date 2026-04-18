Доба на Донеччині: Одна людина загинула, четверо поранені. ФОТОрепортаж
За 17 квітня війська РФ завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку.
У Миколаївці росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. Пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.
По Дружківці ворог вдарив FPV-дроном – травмовано людину, пошкоджено цивільне авто.
У Маяках пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.
Наслідки атак
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