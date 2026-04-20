Оккупанты обстреляли 2 района Донецкой области: повреждены десятки гражданских домов и административных зданий. ФОТОРЕПОРТАЖ
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке разрушено административное здание, повреждено 6 административных зданий и 9 многоэтажек; в Райгородке поврежден частный дом. Краматорск подвергся удару авиабомбой и FPV-дроном.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены 2 частных дома.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 146 человек, в том числе 42 ребенка.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль