Оккупанты обстреляли 2 района Донецкой области: повреждены десятки гражданских домов и административных зданий. ФОТОРЕПОРТАЖ

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке разрушено административное здание, повреждено 6 административных зданий и 9 многоэтажек; в Райгородке поврежден частный дом. Краматорск подвергся удару авиабомбой и FPV-дроном.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены 2 частных дома.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 146 человек, в том числе 42 ребенка.











