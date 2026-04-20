Окупанти обстріляли 2 райони Донеччини: пошкоджено десятки цивільних будинків та адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно атакували два райони Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Миколаївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 6 адмінбудівель і 9 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. Краматорськ зазнав удару авіабомбою та FPV-дроном.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 42 дитини.

