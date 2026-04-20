В Киеве раскрыта схема незаконной легализации иностранцев: организатору сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Департамента миграционной полиции совместно со следователями Печерского управления полиции города Киева при силовой поддержке полиции особого назначения под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева раскрыли коррупционную схему легализации иностранцев в Украине.

Полицейские установили, что организатор, используя подконтрольное фиктивное предприятие, наладил систематическое оформление разрешений на трудоустройство иностранцев в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

В схеме также участвовала юридическая компания и ряд лиц, которые обеспечивали документальное прикрытие и оформление фиктивных разрешений на трудоустройство иностранцев через подконтрольные коммерческие структуры.

Таким образом злоумышленники занимались нелегальным ввозом иностранцев в Украину. Установлено, что этой схемой успели воспользоваться по меньшей мере 47 граждан Китая и стран Южной Америки. Стоимость "услуги" составляла 3 000 долларов за один пакет документов.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства незаконной деятельности фигурантов.

Полицейские задержали 33-летнего организатора во время получения последнего транша в размере 87 тысяч гривен от очередного "клиента".

В настоящее время следователи сообщили ему о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений. Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности других участников преступной схемы.



















