У Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців: організатору повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Оперативниками Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції міста Києва, за силової підтримки поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва викрили корупційну схему легалізації іноземців в Україні.

Поліцейські встановили, що організатор, використовуючи підконтрольне фіктивне підприємство, налагодив систематичне оформлення дозволів на працевлаштування іноземців в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

У схемі також брала участь юридична компанія та низка осіб, які забезпечували документальне прикриття та оформлення фіктивних дозволів на працевлаштування іноземців через підконтрольні комерційні структури.

Таким чином зловмисники займались нелегальним ввезенням іноземців до України. Встановлено, що цією схемою встигли скористатися щонайменше 47 громадян Китаю та країн Південної Америки. Вартість "послуги" становила 3000 доларів за один пакет документів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази незаконної діяльності фігурантів.

Поліцейські затримали 33-річного організатора під час отримання останнього траншу у розмірі 87 тисяч гривень від чергового "клієнта".

Наразі слідчі повідомили йому про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.



















