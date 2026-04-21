Атаки на Днепропетровскую область: Никопольский и Синельниковский районы под обстрелом, четверо пострадавших. ФОТО

В результате почти 10 атак со стороны РФ пострадали Никопольский и Синельниковский районы. Четыре человека получили ранения, среди них подростки, разрушены дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Никопольский район

В Никополе в результате артиллерийского обстрела пострадали юноши 16 и 18 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Оккупанты также обстреливали дронами и артиллерией Марганецкую, Мировскую и Червоногригоровскую громады.

Синельниковский район

В Дубовиковской громаде в результате атаки БПЛА пострадали мужчины 65 и 40 лет. Горел частный дом.

По Покровской громаде нанесли удар КАБом. Также произошел пожар в частном доме.

В результате ударов БПЛА в Николаевской громаде уничтожены 2 частных дома.

Удары по Днепропетровской области 21 апреля
Удары по Днепропетровской области 21 апреля
Удары по Днепропетровской области 21 апреля

