Атаки на Дніпропетровщину: Нікопольщина і Синельниківщина під вогнем, четверо постраждалих. ФОТО

Внаслідок майже 10 атак РФ постраждали Нікопольський і Синельниківський райони. Поранено чотирьох людей, серед них підлітки, зруйновано будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Нікопольський район

У Нікополі через артобстріл постраждали хлопці 16 та 18 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окупанти також били дронами й артилерією по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Синельниківський район

У Дубовиківській громаді через атаку БпЛА постраждали чоловіки 65 та 40 років. Горів приватний будинок.

По Покровській громаді вдарили КАБом. Також сталася пожежа приватної оселі.

Внаслідок ударів БпЛА у Миколаївській громаді знищені 2 приватні будинки.

