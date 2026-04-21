УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14173 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
523 0

Атаки на Дніпропетровщину: Нікопольщина і Синельниківщина під вогнем, четверо постраждалих. ФОТО

Внаслідок майже 10 атак РФ постраждали Нікопольський і Синельниківський райони. Поранено чотирьох людей, серед них підлітки, зруйновано будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нікопольський район

У Нікополі через артобстріл постраждали хлопці 16 та 18 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окупанти також били дронами й артилерією по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Синельниківський район

У Дубовиківській громаді через атаку БпЛА постраждали чоловіки 65 та 40 років. Горів приватний будинок.

По Покровській громаді вдарили КАБом. Також сталася пожежа приватної оселі.

Внаслідок ударів БпЛА у Миколаївській громаді знищені 2 приватні будинки.

Удари по Дніпропетровщині 21 квітня
Удари по Дніпропетровщині 21 квітня
Удари по Дніпропетровщині 21 квітня

Автор: 

обстріл (33585) Нікополь (1531) Дніпропетровська область (4899) Нікопольський район (721) Синельниківський район (506)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 