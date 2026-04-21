Атаки на Дніпропетровщину: Нікопольщина і Синельниківщина під вогнем, четверо постраждалих. ФОТО
Внаслідок майже 10 атак РФ постраждали Нікопольський і Синельниківський райони. Поранено чотирьох людей, серед них підлітки, зруйновано будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
У Нікополі через артобстріл постраждали хлопці 16 та 18 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Окупанти також били дронами й артилерією по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Синельниківський район
У Дубовиківській громаді через атаку БпЛА постраждали чоловіки 65 та 40 років. Горів приватний будинок.
По Покровській громаді вдарили КАБом. Також сталася пожежа приватної оселі.
Внаслідок ударів БпЛА у Миколаївській громаді знищені 2 приватні будинки.
