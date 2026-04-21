Задержан мужчина, размахивавший ножом и провоцировавший конфликт в центре Киева. ФОТО

Столичные полицейские задержали мужчину, который с ножом гулял в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Детали

Как отмечается, о происшествии в полицию сегодня сообщила прохожая. По словам заявительницы, на улице Антоновича ходит неизвестный в агрессивном состоянии, провоцирует конфликт с гражданами и размахивает ножом.

По вызову оперативно прибыли полицейские полка полиции особого назначения №1, которые задержали мужчину. Последний находился в неадекватном состоянии.

Следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции изъяла нож. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

